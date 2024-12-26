Bengisu Avcı, 2024 yılında başarıdan başarıya kulaç attı

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2024 yılında başarıdan başarıya koştu. Bengisu, bu yıl iki Okyanus Yedilisi parkuru geçip bir Dünya ve bir Avrupa rekoru kırarken, Boğaziçi Üniversitesi Özel Ödülü’nü aldı. Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini geçen ilk Türk kadını unvanına sahip olan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2024 yılında kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Şubat ayında önce Romanya’daki Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası’nda üçüncü olan İzmirli sporcu, aynı ay Cook Boğazını geçen ilk Türk unvanını elde etti ve Okyanus Yedilisi parkurlarını dörtledi. Mart ayında Estonya’daki IWSA Buz Şampiyonası 200 metre kurbağalamada dünya rekorunu ele geçiren Bengisu Avcı, ekim ayında Molokai’yi geride bırakıp Okyanus Yedilisi etaplarını beşledi ve Molokai’yi geçen ilk Türk oldu.

REKLAM advertisement1 AVRUPA’NIN EN HIZLISI OLDU Molokai’deki 12 saat 10 dakikalık müthiş performans, İzmirli yüzücüyü, Avrupa’nın en hızlısı yaptı. 14-16 Aralık’ta Amsterdam’da düzenlenen Uluslararası Buz Şampiyonası’nda üç altın madalyayı ülkemize getiren başarılı sporcu, böylelikle ultra maratonda Avrupa’nın en dikkat çeken sporcusu oldu. Birleşmiş Milletler’in Küresel Amaçları arasında yer alan, "Sudaki Yaşam" için kulaç atan Bengisu Avcı, son olarak Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından verilen özel ödülü aldı. Rekortmen yüzücü, aynı üniversitenin, "Yılın Çevreci Ünlüsü" adayı olarak belirlendi.

OKYANUS YEDİLİSİ’Nİ BİTİREN İLK TÜRK OLMAK İSTİYOR 2025 yılında Kuzey Kanalı ve Tsugaru parkur geçişlerini deneyip Okyanus Yedilisi’ni bitiren ilk Türk unvanını elde etmeyi hedefleyen Bengisu Avcı, "İyi başladığım 2024 yılını, başarılı bir şekilde geride bırakıyorum. Yeni yılda bir yandan Sudaki Yaşam için kulaç atarken, diğer yandan Okyanus Yedilisi’ni tamamlamayı hedefliyorum. Bir kadın sporcu olarak benden sonra gelen isimlere okyanus üzerinde bir rota bırakmak tarif edilemeyecek kadar güzel bir duygu. Başarımı benimle paylaşan sponsorlarıma, ayıca sosyal medya üzerinden destek mesajları veren herkese çok teşekkür ediyorum. Buz gibi bir okyanusta zifiri karanlıkta kulaç atarken yalnız olmadığımı hissetmek harika bir şey" dedi.