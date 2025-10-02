Habertürk
        Bengisu Apak: Bir eve bir oyuncu yeter - Magazin haberleri

        Bengisu Apak: Bir eve bir oyuncu yeter

        Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak, objektiflere yansıdı. Apak, yeni projeleri hakkında da konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 23:27 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:27
        Habertürk'ten Onur Aydın’ın haberine göre, 2018 yılında Sarp Apak ile evlenen Bengisu Apak, önceki gün AVM’de objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarıyla sohbet eden Apak, "Çalışmaya devam ediyorum, bir şey yok ama bende." dedi.

        Yeni projeleri hakkında da konuşan Bengisu Apak, "Bir şeyler yazıyorum, ağırlıklı olarak komedi. Bir tane de dram var. Ama bir eve bir oyuncu yeter. Çok da büyük konuşmayalım ama." ifadelerini kullandı.

        #sarp apak
        #Bengisu Apak

