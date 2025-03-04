Benfica'dan Beşiktaş'a Schjelderup cevabı

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.

Teknik direktör Solskjaer'in Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup'u kadrosunda görmek istediği iddia ediliyordu.

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Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Benfica, gelecek sezon Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdi.

Benfica'da Başkan Rui Costa ve teknik direktör Bruno Lage'nin, forma yarışında Bruma ve Kerem Aktürkoğlu'nun gerisinde kalmasına rağmen genç kanat oyuncusuna çok güvendikleri ve bu sebeple şimdilik herhangi bir kulüple pazarlığa girmek istemedikleri kaydedildi.

Schjelderup ile Beşiktaş'ın yanı sıra Ajax ve Atlético Madrid'in de ilgilendiği belirtiliyor.