Benfica'da Kerem-Orkun fırtınası
Portekiz devi Benfica'da top koşturan milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, gösterdiği başarıları performansın ardından büyük yankı uyandırdı.
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Transfer döneminin son günlerinde Portekiz Ligi ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine hızlı giriş yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, Benfica kariyerinde çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.
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Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Transferin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, müsabakada yaptığı 2 asistle şimdiden Portekizli teknik adam Bruno Lage’nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asist kaydeden 25 yaşındaki milli forvet, uyum sürecini hızla atlarak takımına katkı vermeye vermeye devam ediyor.
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Öte yandan Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun performansını şu ifadelerle sayfalarına taşıdı:
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A Bola: Sanki sihirli değnek.
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