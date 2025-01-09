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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Benfica - Braga: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Benfica - Braga: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Portekiz Lig Kupası'nda Benfica, yarı finalde Braga'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Benfica'da milli futbolcularımız Orkun Kökçü 65 dakika, Kerem Aktürkoğlu ise 25 dakika sahada kaldı. Lizbon ekibine galibiyeti getiren golleri Di Maria (2) ve Alvaro Fernandez kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:31
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        Kerem ve Orkun'lu Benfica finalde!
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        Portekiz Lig Kupası yarı finalinde milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Braga ile karşılaştı.

        Luz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Benfica, adını finale yazdırdı.

        Kırmızı-beyazlı ekibe turu getiren golleri 27 ve 37. dakikalarda Angel Di Maria, 28 dakikada Alvaro Fernandez kaydetti.

        Bu arada Braga'da Oliveira Noro, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Benfica'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Orkun Kökçü, 65 dakikada sahada kaldı. Benfica'daki bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

        Benfica, Portekiz Kupası'nın finalinde Porto'yu eleyen Sporting Lizbon'la karşılaşacak.

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