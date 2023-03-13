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Bendeniz: Şimdi manevi olarak güçlenme zamanı

Bendeniz, Bursa sahnesinde sevenleriyle buluştu. Deprem felaketlerinin ardından Bursa’daki ilk konserine çıkan Bendenizi, "Çok özlemiştik. Zor zamanlardan geçtik. Son bir ay hepimiz için felaket bir aydı. Şimdi yaraları sarma zamanı. Şimdi manevi olarak özellikle güçlenme zamanı" dedi

Giriş: 13.03.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Bendeniz: Şimdi manevi olarak güçlenme zamanı - Magazin haberleri
"Şimdi manevi olarak güçlenme zamanı"
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İHA

Bendeniz, geceye nostalji rüzgarıyla başladı. Deprem felaketlerinin ardından Bursa'daki ilk konserine çıkan ünlü şarkıcı, duygularını dile getirdi.

"ZOR ZAMANLARDAN GEÇTİK"

Bendeniz, "Çok özlemiştik... Zor zamanlardan geçtik. Son bir ay hepimiz için felaket bir aydı. Şimdi yaraları sarma zamanı. Şimdi manevi olarak özellikle güçlenme zamanı. O yüzden kaldığımız yerden bu güçle birer birer yavaş yavaş ayağa kalkacağız. Hepiniz hoş geldiniz" diyerek, Bursalıları selamladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Bendeniz, sık sık dinleyicileriyle de sohbet etti. İlgilerinden dolayı sevenlerine teşekkür eden Bendeniz, gece boyunca da sahnenin her alanını kullandı ve orkestrasıyla birlikte müzik ziyafeti sundu.

Fotoğraflar: İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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