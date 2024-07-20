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        Haberler Bilgi Magazin Ben ve Babam - Vatan filmi konusu ve oyuncuları: Ben ve Babam - Vatan filmi nerede, ne zaman çekildi?

        Ben ve Babam - Vatan filmi konusu ve oyuncuları

        Ben ve Babam - Vatan filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da yaşanan olayları konu alan "Ben ve Babam - Vatan" filmi gündemdeki yerini aldı. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tarafından "Ben ve Babam - Vatan filmi nerede, ne zaman çekildi?" soruları yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:26
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        • 1

          Ben ve Babam - Vatan filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını ve senaristliğini Uğur Uzunok'un yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Başrollerinde ise Ümit Kantarcılar ve Sevcan Yaşar yer alıyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          BEN VE BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?

          Ben ve Babam - Vatan, hayata karşı çekingen bir babanın, ailesini ve vatanını korumak için beklenmedik bir cesaret serüvenine atılmasını konu alıyor. Ayrılmak üzere olduğu eşiyle arasını düzeltmeye çalışan Cihangir, 15 Temmuz gecesi kendisini oğluyla birlikte darbenin tam ortasında bulur.

          TÜRKSAT'ta mühendis olan Cihangir, darbecilerin yayınları keserek halkın direnişini kırma çabalarını engellemeye çalışır. Eğer darbeciler yayınları kesmeyi başarırlarsa, halk çağrıları duyamayacak ve direniş başlayamayacaktır. Cihangir, vatanını savunurken bir yandan da oğlunu koruma ve ailesini geri kazanma mücadelesi verir.

        • 3

          BEN VE BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

          Hazım Körmükçü

          Sevcan Yaşar

          Ümit Kantarcılar

          Burak Sarımola

          Erkan Meriç

          Cansu Fırıncı

          Toprak Kıvılcım

          Burcu Kirman

          İlayda Yıldırım

          Merve Üçer

          Yusun Aytekin

          Necip Karakaya

          Hakan Boyav

          Erdal Özyağcılar

          Güzin Özyağcılar

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