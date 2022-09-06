Ben Stiller ve Sean Penn'e "Rusya'ya giriş yasağı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Hollywood oyuncuları Sean Penn ve Benjamin Edward Meara Stiller’ın bulunduğu 25 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rus vatandaşlarına yönelik sürekli genişleyen yaptırım kararlarına karşılık, ABD kongresi üyeleri, üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcileri ile kültür alanında faaliyet gösteren 25 ABD vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Yaptırım kararına dahil edilenlerin isimlerinin yayımlandığı 25 kişilik listede bazı senatörlerin yanı sıra ABD Ticaret Bakanı Raimondo, sinema oyuncuları Penn ile Stiller’in isimleri yer aldı.

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn savaşın ilk günlerinde, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya gitmişti. Rusya'nın askeri müdahalesini belgeselleştirmek isteyen Penn'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile olayları değerlendirirken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

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