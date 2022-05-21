Projenin Türkiye sergisi, ressam ve grafik tasarımcı Tetiana Müsevitoğlu ve öğrencileri tarafından Venüs Sanat Galerisi'nde açıldı.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müsevitoğlu, 13 yıldır İstanbul'da yaşadığını, burada kültürel faaliyetlerde bulunduğunu ve çocuklar için eğitimler verdiğini söyledi.
"Ben Barış'ı Çiziyorum" projesinin Ukrayna'da başlayan savaştan sonra doğduğuna işaret eden Müsevitoğlu, şunları kaydetti:
"Bu zor durumda çocukların ruh sağlığını toparlamak için sanatsal faaliyetlerde bulunmanın iyi olacağını düşündük. İlk önce Herson'da başladı, daha sonra diğer şehirler hatta ülkelerden çocuklar da katıldı. Meksika'dan Avrupa ülkelerine Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Bulgaristan gibi farklı ülkelere yayıldı projemiz. Bugün de 11. durağımız olan Türkiye'deyiz, bundan sonrasında da İngiltere'de açılacak."
Müsevitoğlu, sergide 55 eserin yer aldığını belirterek, "Sergimiz, 45 uluslararası sanatçı ve Türkiye'den 10 sanatçının eserlerinden oluşuyor. Sanatçılarımız ise 5 ile 16 yaş aralığındaki çocuklarımız." diye konuştu.
Barış dolu bir dünyada yaşamak istediklerini dile getiren Müsevitoğlu, "Mutlu bir yaşamın her çocuğun hakkı olduğunu düşünüyoruz. Sergi projemizi de Ukrayna'daki savaşa farkındalık oluşturmak için gerçekleştiriyoruz, umarım faydalı olur ve bir an önce savaş biter." ifadelerini kullandı.
Venüs Sanat Galerisi sorumlusu Tamer Aşkan, bu tarz bir sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyleyerek, "Barış için elimizden gelen şey sanatçıları desteklemek. Farklı ülkelerden, kültürden çocukların farklı hislerini anlatan çok güzel resimler var. Bunları gelip görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.
Sergide eseri bulunan çocuklardan Kerem'in babası Kaan Yalçındağ ise burada "savaşa hayır demek için" bulunduklarını vurgulayarak, "Çocukların yaptığı birbirinden güzel eserleri gördüğümüzde çok gurur duyuyoruz. Dünyada en güzel şey barış, bu sergide de barışı bugün çocuklar temsil ediyor." şeklinde konuştu.
Sergi, mayısın sonuna kadar görülebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!