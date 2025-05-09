Ben Affleck otomobilinde fast food yerken görüntülendi

Ben Affleck, yoğun bir günde yemek yiyecek zaman bulamamış görünüyor. 52 yaşındaki ABD'li oyuncu, hem otomobil kullandı, hem yemek yedi.

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Los Angeles'ta görüntülenen Affleck, fast food restoranından hamburger, kızarmış patates ve kahve alıp yoluna devam etti. Affleck, otomobilinden çıkmadan karnını doyurmaya çalışırken objektiflere yansıdı.

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla bilinen, düzenli olarak spor yapan Jennifer Lopez'den boşandıktan sonra Affleck, eski hazır gıda tüketim alışkanlıklarına geri dönmüş görünüyor. Affleck ile Lopez, 17 yıl sonra yeniden bir şans verdikleri aşklarını 2022'de nikahla taçlandırdı. Çiftin evliliği sadece iki yıl sürdü.

Lopez geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Affleck ile boşanacağı haberini çocuklarına nasıl verdiğini anlatmıştı. İspanyol gazetesi El Pais'ye konuşan 55 yaşındaki Lopez, eski eşi Marc Anthony'den olan 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'ye boşanmayı nasıl açıkladığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Onlara 'Söz veriyorum, bu zor bir dönem ama göreceksiniz ki bu süreçten daha güçlü ve daha iyi bir şekilde çıkacağım' dedim. Onlara bunu vadettim ve yaptım. Şimdi bunu hissediyorlar. Bu bana hayatımda büyük bir huzur duygusu veriyor."