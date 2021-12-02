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Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ilişkisi hakkında konuştu: İkinci şansları kullanabildiğim için şanslıyım! - Magazin haberleri

Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ilişkisi hakkında konuştu

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Lopez ile birlikteliğini "güzel bir hikaye" olarak nitelendiren Affleck, "Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildiğim için şanslıyım!" ifadelerini kullandı

02.12.2021 - 17:56 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan aşıkları oyuncu Ben Affleck (49) ile şarkıcı Jennifer Lopez'in (52), birlikteliği tam gaz devam ediyor. Lopez ile nikah masasına oturması beklenen Affleck, ünlü şarkıcıyla 17 yıl sonra yeniden başlayan ilişkisi hakkında konuştu.

  • "HAYATIM GERÇEKTEN OLDUĞUM İNSANI YANSITIYOR"

    WSJ. Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulunan Oscar ödüllü oyuncu, Jennifer Lopez ile birlikteliğini "güzel bir hikaye" olarak nitelendirdi. Ben Affleck, "Benim için gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Hayatım şu an olmak istediğim insanı değil, gerçekten olduğum insanı yansıtıyor." dedi.

  • Lopez ile nasıl yeniden bir araya geldiğiyle ilgili detay vermeyen Affleck, ilişkinin sağlıklı bir şekilde başladığını ifade etti.

  • Ünlü oyuncu, "Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildiğim için şanslıyım! Bazı insanların ilk şansı bile olmadığını biliyorum. Kariyerimde de insan olarak da ikinci şanslarım oldu." dedi.

  • YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Öte yandan Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirmişti.

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