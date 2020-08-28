Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos tarihinde başlayan Bellona Kayseri Basketbol, 26 Ağustos Çarşamba günü koronavirüs testine tabi tutulmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "28 Ağustos 2020 tarihinde sporcularımız teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 1 sporcumuzun test sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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