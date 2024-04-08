Bella ve Gigi Hadid'in kız kardeşi Alana Hadid, Filistinlilere ait film şirketi kurdu

Filistin asıllı modeller Bella ve Gigi Hadid'in kız kardeşi olan moda tasarımcısı Alana Hadid, Deadline'a göre 'Watermelon Pictures'adlı film prodüksiyonu ve dağıtım şirketi kurdu.

Filistinlilere ait bağımsız bir film şirketi olarak konumlanan 'Watermelon Pictures', kültürel temsile ve sosyal savunuculuğa odaklanarak dünya çapında yeterince temsil edilmeyen film yapımcıları için bir platform olarak hizmet etmek istiyor.