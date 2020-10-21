Cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atan Bella Thorne ile Francesca Farago ikilisinin yakınlaşması sürüyor.
Thorne ile Farago'nun sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video olay oldu. Yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz etmeyi başaran ikilinin videoda dans ettiği görülüyor.
Sansyonel hayatı nedeniyle sık sık konuşulan Bella Thorne, son hareketiyle yine gündeme gelmişti. 22 yaşında oyuncu, Cardi B, Tana Mongeau, ve Swae Lee gibi ünlülerin hayranlarına para karşılığı açık video ve fotoğraf sattıkları siteye 19 Ağustos tarihinde üye olmuştu.
ABD'li oyuncu, üye olduktan sonra 24 saat içinde bir milyon dolar, bir hafta içinde ise 2 milyon olarak kazanarak, rekor kırmıştı.
Genç oyuncu, siteye üye olduktan kısa bir sonra yaptığı açıklamada, siteye sahibi olduğu prodüksiyon şirketini büyütmek ve hayır kurumlarına bağışta bulunmak için üye olduğunu söylemişti.
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