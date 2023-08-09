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        Haberler Dünyadan Bella Hadid: Rehabilitasyon merkezinde değilim - Magazin haberleri

        Bella Hadid: Rehabilitasyon merkezinde değilim

        Bir süredir Lyme hastalığıyla mücadele eden ve tedavi sürecinde olan Bella Hadid, madde bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon merkezinde kaldığına dair çıkan söylentilere cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 14:08
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          Bir süredir mücadele ettiği Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden bazı sorunlarla boğuşan Bella Hadid, gördüğü tedavi nedeniyle de bir süredir podyumlarda yer almıyor.

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          İyileşmek için tedavisine odaklanan Bella Hadid'in madde bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyonda olduğu iddia edildi.

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          26 yaşındaki model Bella Hadid, konuya ilişkin iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Hadid, "Hayır, rehabilitasyon merkezinde değilim ve uyuşturucu kullanmadım" dedi.

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          "ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK" DEMİŞTİ

          Öte yandan haftalar sonra sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Bella Hadid, tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmıştı.

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          "Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı" diyen Bella Hadid, şunları söylemişti: Tüm tıbbi kayıtlarımı tuttuğu, yanımda olduğu, yanımdan hiç ayrılmadığı, koruduğu, desteklediği ama en önemlisi tüm bunlar boyunca bana inandığı için anneme minnettarım. Bu durumda yaşamak, kendimi, ailemi ve beni destekleyen insanları gururlandırmaya çalışırken zamanla ve çalıştıkça daha da kötüleşmek, beni gerçekten açıklayamayacağım şekilde etkiledi. Etrafımdaki en büyük nimetler, imtiyazlar, fırsatlar, sevgiyle bu kadar üzgün ve hasta olmak muhtemelen şimdiye kadarki en kafa karıştırıcı şeydi.

          Hepinize ifade etmek istediğim bir şey var:

          1... Ben iyiyim ve endişelenmenize gerek yok.

          2... Dünya için hiçbir şeyi değiştirmezdim.

          Tüm bunları tekrar yaşamak zorunda kalsaydım, buraya gelmek için, şu anda içinde bulunduğum bu ana, hepinizle birlikte, sonunda sağlıklı olmak için, hepsini tekrar yapardım. Beni bugün olduğum kişi yaptı.

        • 6

          "15 YILLIK GÖRÜNMEZ ACI"

          Bella Hadid, daha sonra sözlerine şöyle devam etmişti: Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar. Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim" diye devam etti.

        • 7

          "İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum" diyen Bella Hadid, "Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu" şeklinde konuşmuştu.

        • 8

          "GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

          Daha önce Bella Hadid'in kendisi gibi model olan kardeşi Gigi Hadid de "Geri dönmek için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

          Gigi Hadid, sözlerine "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi. (Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim.) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" diye devam etmişti.

        • 9

          LYME HASTALIĞI NEDİR?

          Lyme hastalığı, ‘Spirochete’ adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı, etkilenen bir kişiden diğerine bulaşıcı değildir. Lyme hastalığı deride, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olabilir. Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır, hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır ve hastalık tüm vücuda yayılmıştır. Lyme hastalığının birinci evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir: Üşümeli titreme, ateş, genel bir halsizlik, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, kas ağrısı, sertleşmiş boyun. Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

          Fotoğraflar: Avalon, AP, Instagram

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