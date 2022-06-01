'ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ' İDDİASI

Öte yandan Bella Hadid, geçtiğimiz yıl Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile ilişkisini bitirmesinin ardından Marc Kalman ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkileriyle gündemde olan ikili, hakkında o dönem çeşitli yorumlar yapılmıştı. Bunlardan biri de Hadid ve Kalman, önceden iyi arkadaştı. Bella Hadid ile Marc Kalman'ın arasındaki yakınlık daha sonra da romantik bir ilişkiye dönüştü.