Bella Hadid'e 'İsrail düşmanı' suçlaması

"RÖPORTAJIMDAN KESİNTİYİ ALIP, DAĞITTINIZ"

Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sosyal medya hesabından Hadid'e cevap verdi. Bakan Ben-Gvir, "İsrail düşmanı Bella Hadid, günaydın... Dün gördüm ki, beni ırkçı ve karanlık göstermek için bir röportajımdan bir kesiti alıp, tüm dünyaya dağıttınız. Yani evet, benim ve Yahudi kardeşlerimin Yahuda ve Samiriye yollarında güvenli bir şekilde seyahat etme ve evlerine dönme hakkı, bize taş atan ve bizi öldüren teröristlerin hakkından daha ağır basmaktadır. Özür dilemiyor ve sözlerimden geri dönmüyorum. Bin kez daha söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, AP