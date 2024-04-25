Bella Hadid'den ablası Gigi'ye: En iyi arkadaşım
Bella Hadid, 29'uncu yaşına giren ablası Gigi Hadid'in doğum gününü ikisi henüz küçük bir çocukken çekilen fotoğraf albümü ile kutladı: En iyi arkadaşım
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Model Gigi Hadid, 29'uncu yaşına girdi. Hadid'in doğum gününe özel, aynı zamanda meslektaşı olan kız kardeşi Bella Hadid'den duygusal bir paylaşımı geldi.
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Podyumları birlikte paylaştığı Gigi Hadid ile aynı zamanda yakın arkadaş olan Bella Hadid, ablasıyla çocukken çektirdiği fotoğrafları yayımladı.
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"EN İYİ ARKADAŞIM"
Bella Hadid, doğumundan ablası Gigi Hadid ile son hallerine kadar çektirdikleri fotoğraflara; "En iyi arkadaşım" notunu düştü.
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Gigi Hadid de kız kardeşinin kendisi için yayımladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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FİLİSTİN'DEN GÖÇ ETTİLER
Öte yandan Gigi ve Bella Hadid'in baba tarafı Filistin kökenli. Dünyaya Hasıra kentinde gözlerini açan baba Mohamed Hadid daha sonra Suriye'ye oradan da ABD'ye göç etti. Los Angeles'ın en tanınmış emlak girişimcileri arasında yer alan Mohamed Hadid'in iki evliliğinden iki erkek beş de kız çocuğu bulunuyor.
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"GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"
Sık sık Türkiye'ye gelen ve daha önce yaptığı bir açıklamada bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Mohamed Hadid, "Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var" demişti.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon
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