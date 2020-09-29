Galatasaray'ın Fas'lı yıldızı Belhanda'ya Fransa'nın Nice kulübü talip oldu. Tecrübeli orta saha da transfere bakıyor. Yıldız oyuncu için yönetim, Fatih Terim'in onayını bekliyor.

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