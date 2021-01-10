Galatasaray, Fraport-TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısındaki puan kayıplarının ardından adeta Gençlerbirliği'ne patladı. Sarı-kırmızılı takım, evinde ağırladığı Ankara temsilcisinin filelerine tam 6 gol gönderip, gol yemeden kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar son 10 sezona bakıldığında ligde 6 ve daha fazla farkla rakiplerini tam 7 defa mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, en son 6 farkla 2018-19 sezonunda evinde bir başka Ankara temsilcisi Ankaragücü'nü mağlup etmişti.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında gol şov yaparken, ilk yarıda Belhanda fırtınası esti. 3 gol kaydeden yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde de ilk defa hat-trick yaptı. Belhanda en son 6 Ekim 2013'te Dinamo Kiev formasıyla bu başarıya ulaşmıştı. Belhanda bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı.
BELHANDA'NIN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK Mİ?
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Menajeri William D'Avila, Galatasaray yönetimiyle görüşmelerini sürdürürken, senelik 2 milyon 250 bin Euro talepte bulundu. İstanbul'da kalmak isteyen Belhanda'nın ise ücreti 1 milyon 500 bin Euro'ya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi. Görüşmelerini sürdüren Sarı-kırmızılı yönetim, yakın zamanda kararını verecek.
TERİM'DEN RADİKAL KARARLAR...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısına iki radikal kararla çıktı. As durumdaki kenar bekleri kenara çeken Fatih Terim, Linnes'in yerine Şener'i, Saracchi'nin yerine de Emre Taşdemir'i oynattı. Şener'in de ortalamanın üzerinde performans gösterdiği ilk 45'te Emre Taşdemir ise ilk yarıda Aslan'ı uçurdu. Sol tarafı koridor yapan Emre Taşdemir, Diagne'nin golünde de asist yaptı. Güncel kurda 243 bin Euro'luk maaşa sahip 25 yaşındaki oyuncunun mevkidaşı senelik 1 milyon 350 bin Euro'ya oynuyor.
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