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İstanbul'un nefes aldıran alanlarından Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler, ormanın geleceğini tehdit eden çevre kirliliğe yol açtı.

İstanbul'da normalleşme sürecinde vatandaşlar özellikle hafta sonları piknik alanlarına koştu. Bir de buna geçen hafta sonu Babalar Günü eklenince piknik alanları dolup koştu. O yerlerden biri de en çok tercih edilen yerlerden olan Belgrad Ormanı oldu. Ancak piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda bugün ortaya çıkan manzara tepki çekti. Çünkü geriye çöp yığınları kaldı.

Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması alanda tam anlamıyla çevre kirliliğine yol açtı.