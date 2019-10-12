Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK),mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 750 binden fazla çalışana yeterlilik belgesi verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006ʹda başlayan kurum, bugüne kadar 750 binden fazla çalışanı "mesleki yeterlilik belgesi" sahibi yaptı. Bunların 380 binini, iş kazaları açısından "riskli", "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işlerde çalışanlar oluşturdu.

MYK tarafından, 53'ü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü olmak üzere, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki 829 meslek alanı için de "ulusal meslek standardı" hazırlanarak yürürlüğe kondu.

BELGE ZORUNLULUĞU OLAN MESLEK SAYISI 143'E YÜKSELDİ

Öte yandan, geçen hafta yayımlanan tebliğle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki 26 meslek için de mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirildi.

Böylece, MYK tarafından mesleki yeterlilik belge zorunluluğu kapsamına alınan meslek sayısı 143'e yükseldi.

Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci, iplik operatörü, tarihi eser koruma restorasyon elemanı, deri işlenti operatörü ve liman forklift operatörünün de olduğu 26 yeni meslek grubunda 3 Ekim 2020'den sonra belgesiz işçi çalıştırılamayacak.

Bu mesleklerde, belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline para cezası uygulanacak.

4 Ekim'deki Cumhurbaşkanı kararıyla da maden, elektrik tesisatı, ulaştırma, çimento ve mobilya üretimi gibi Türkiye'de iş kazasının en çok yaşandığı sektörlerdeki 65 meslek de belge zorunluluğu getirilebilecek sınıfa dahil edildi.

BAKANLIK HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYOR

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş piyasasına nitelikli çalışanlar kazandırıp iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini, 2015'ten itibaren uygulanan belge zorunluluğuyla iş kazalarının azaltıldığını, ihtiyaç duyulan nitelikli ve belgeli iş gücünün belirli bir kısmının karşılandığını belirtti.

Mesleki yeterlilik belgesinin çalışanlara ve işverenlere ek bir yük getirmediğini, sınav ve belge ücretlerinin devlet tarafından karşılandığını vurgulayan Ceylan, şu bilgileri verdi:

"Belge alım sürecinde çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesi yapılıyor. Bu çerçevede, iş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanması hedefleniyor. Başta belge zorunluluğu olan meslekleri icra eden çalışanlar olmak üzere tüm çalışanlarımız, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda çalışanlara her türlü desteği sağlıyor."