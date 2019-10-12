12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK),mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 750 binden fazla çalışana yeterlilik belgesi verdi.
Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.
Faaliyetine 2006ʹda başlayan kurum, bugüne kadar 750 binden fazla çalışanı "mesleki yeterlilik belgesi" sahibi yaptı. Bunların 380 binini, iş kazaları açısından "riskli", "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işlerde çalışanlar oluşturdu.
MYK tarafından, 53'ü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü olmak üzere, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki 829 meslek alanı için de "ulusal meslek standardı" hazırlanarak yürürlüğe kondu.
BELGE ZORUNLULUĞU OLAN MESLEK SAYISI 143'E YÜKSELDİ
Öte yandan, geçen hafta yayımlanan tebliğle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki 26 meslek için de mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirildi.
Böylece, MYK tarafından mesleki yeterlilik belge zorunluluğu kapsamına alınan meslek sayısı 143'e yükseldi.
Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci, iplik operatörü, tarihi eser koruma restorasyon elemanı, deri işlenti operatörü ve liman forklift operatörünün de olduğu 26 yeni meslek grubunda 3 Ekim 2020'den sonra belgesiz işçi çalıştırılamayacak.
Bu mesleklerde, belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline para cezası uygulanacak.
4 Ekim'deki Cumhurbaşkanı kararıyla da maden, elektrik tesisatı, ulaştırma, çimento ve mobilya üretimi gibi Türkiye'de iş kazasının en çok yaşandığı sektörlerdeki 65 meslek de belge zorunluluğu getirilebilecek sınıfa dahil edildi.
BAKANLIK HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYOR
MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş piyasasına nitelikli çalışanlar kazandırıp iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini, 2015'ten itibaren uygulanan belge zorunluluğuyla iş kazalarının azaltıldığını, ihtiyaç duyulan nitelikli ve belgeli iş gücünün belirli bir kısmının karşılandığını belirtti.
Mesleki yeterlilik belgesinin çalışanlara ve işverenlere ek bir yük getirmediğini, sınav ve belge ücretlerinin devlet tarafından karşılandığını vurgulayan Ceylan, şu bilgileri verdi:
"Belge alım sürecinde çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesi yapılıyor. Bu çerçevede, iş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanması hedefleniyor. Başta belge zorunluluğu olan meslekleri icra eden çalışanlar olmak üzere tüm çalışanlarımız, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda çalışanlara her türlü desteği sağlıyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!