Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Belediye personeli birim şefini vurdu! | Son dakika haberleri

        Belediye personeli birim şefini vurdu!

        Adana'da Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ., görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefi Orhan Aynal'ı bacağından vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye personeli birim şefini vurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Adana'da Çukurova Belediyesi'nde meydana geldi. Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenmesi üzerine birim şefi Orhan Aynal'ın makamına gitti. Burada ikili arasında kavga çıktı.

        Orhan Aynal
        Orhan Aynal

        DHA'da yer alan habere göre, kavga sırasında İbrahim İ., Aynal'ı silahla bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Belediye personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Habertürk Anasayfa