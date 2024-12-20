Belediye personeli birim şefini vurdu!
Adana'da Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ., görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefi Orhan Aynal'ı bacağından vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı
Olay, Adana'da Çukurova Belediyesi'nde meydana geldi. Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenmesi üzerine birim şefi Orhan Aynal'ın makamına gitti. Burada ikili arasında kavga çıktı.Orhan Aynal
DHA'da yer alan habere göre, kavga sırasında İbrahim İ., Aynal'ı silahla bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Belediye personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.