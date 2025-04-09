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        Haberler Gündem 3. Sayfa Belediye aracıyla 7 araca çarptı | Son dakika haberleri

        Çaldığı belediye aracıyla 7 araca çarptı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediyeye ait personel aracı, iddiaya göre kontak anahtarı üzerinde bırakıldığı için çalındı. Şüpheli kişi, çaldığı araçla sokaklarda dolaşırken park halindeki 7 araca çarptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:02
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        Belediye aracıyla 7 araca çarptı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediye aracını çaldığı iddia edilen kişi 7 araca çarptı.

        Olay, ilçenin Alaettin Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Erdek Belediyesi'ne ait resmi araç, kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakıldı. Anahtarı fark eden F.A. (22), aracı çalıştırarak Erdek sokaklarında gezmeye başladı.

        Kısa süre sonra aynı cadde üzerinde park halinde bulunan 7 araca çarpan F.A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Şans eseri olayda yaralanan olmazken, belediyeye ait resmi araçta da maddi hasar meydana geldi.

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