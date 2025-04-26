Belediye, Andy Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı

Hollanda’daki Maashort Belediyesi, aralarında ünlü sanatçı Andy Warhol’un bir eserinin de olduğu 46 sanat eserinin geçen yıl yapılan yenileme çalışmaları sırasında ‘büyük olasılıkla’ yanlışlıkla çöpe atıldığını bildirdi.

Warhol’un söz konusu eserinde Hollanda’nın eski kraliçesi Beatrix tasvir ediliyordu. Yetkililer, aralarında Warhol tarafından serigrafi baskı yöntemiyle 1980’li yıllarda yapılan, yaklaşık 15 bin avro değerindeki eserin de olduğu sanat eserlerinin geçen sene belediye binasından kaybolduğunu belirtti.

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Olayla ilgili yapılan incelemenin sonuçları, eserlerin renovasyon sırasında bodrum katta muhafaza edildiğini, sanat eserlerinin nasıl muhafaza edileceğiyle ilgili yönerge eksikliğinin eserlerin atılmasına sebep olmuş olabileceğini ortaya koydu.

Belediyeden dün yapılan açıklamada, sanat eserlerinin Uden’deki belediyedeki çalışmalar sırasında depoya kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Sanat eserleri, büyük olasılıkla yanlışlıkla çöple birlikte kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

*Görseller AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.