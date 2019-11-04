Fotoğrafların altına da, "Biri canım, kanım, kardeşim, gururum; diğeri dostum, evladımın babası, ilk aşkım, hocam... Tevafuk bu ki hayatımın iki özel insanı aynı gün doğmuşlar! İyi ki doğmuşlar bu iyi kalpli, değerli iki güzel insan! Çok seviyorum ikinizi de, nice yıllara, nice yaşlara!" notunu düştü.