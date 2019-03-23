Geceye sevgilisi Erol Özmandıracı ile katılan Naz Elmas’ta gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Veri Naz mağazasını açtığını söyleyen oyuncu, ‘’Benim en sevdiğim markalardan oluşuyor. Bütün Türk tasarımcılarının olduğu bir marka ortaya çıkarttık. İçinde sanat var. Ev eşyaları var, köpek eşyaları var giyim var. Hiç birisi bana ait olan bir marka değil, benim en sevdiğim markalar olması ve 2. Şubeyi de yakın zamanda Emaar Avm de açacağız’’ dedi. Gazetecilerin ‘’Erol Bey ile evlilik olur mu?’’ sorusuna ‘’Çok teşekkür ediyorum’’ derken aynı soru sorulan Özmandıracı ise, ‘’Yakın zamanda her şey olabilir’’ diyerek evleneceklerinin sinyalini verdi.