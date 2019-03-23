23 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Giyilebilir teknolojinin öncülerinden olan Ezra&Tuba, 2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu önceki akşam Mecidiyeköy Quasar İstanbul’da Mercedes Benz Fashion Week haftasında moda severlerle buluşturdu.
İlhamını sarmaşıktan alan ‘’Asheka’’ koleksiyonunu davetlilerin beğenisine sundu. İlhamını hayatta kalmak için diğer bitkilere dolanan bir sarmaşıktan alan ‘Asheka’ koleksiyonunda 60 look sergilendi.
Sarmaşık desenli kokteyl elbiseleri, el işlemeli kabanlar, ve metal troklu deri takımlar büyük beğeni topladı. Koleksiyonda öne çıkan renkler zümrüt yeşili, menekşe moru, tütün rengi ve vişne tonunda kırmızı olurken, siyah-eyaz ve altın da bu tonlara eşlik etti.
DEFİLEYE ÜNLÜ AKINI
Defileyi izleyenler arasında Nebahat Çehre, Nurgül Yeşilçay, Belçim Bilgin, Deniz Akkaya, Melisa Sözen, Hatice Aslan, Sinem Yıldırım, Naz Elmas ile sevgilisi Erol Özmandıracı ve Berk Atan ve sevgilisi de vardı.
DİNLENİYORUM
Oyuncu Nebahat Çehre gazetecilerle sohbet etti. Gazetecilerin, "Sizi uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz. Sebebi nedir?" sorusuna "Kendimi dinlenmeye çektim. Her projeyi beğenmiyorum. Seçici davranıyorum" dedi.
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