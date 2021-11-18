"NETLEŞİNCE PAYLAŞACAĞIM"

Çok fazla proje için çalıştığını dile getiren oyuncu, "Kendi geliştirdiğim projeler de var aynı zamanda. Oyuncu olarak netleşsin, ondan sonra konuşup, paylaşalım. Kendi projelerim çoğunlukla dijitale ve aynı zamanda birazcık daha sahne deneyimi üzerine. Seyirci deneyimini yaşatma hayali olan işler. Oyuncu olarak olacağım işler daha çok dijitale..." şeklinde konuştu.