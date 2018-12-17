Belçika’da aşırı sağcı politikacılar ve aşırı sağcı kuruluşların, Birleşmiş Milletler (BM) Göç Paktı’na karşı düzenlediği yürüyüşte tansiyon arttı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği binalarının bulunduğu bölgede toplanan aşırı sağcı ve göç karşıtı binlerce göstericiye polis müdahale etti. Belçika hükümetinin de onayladığı BM Göç Paktı’nı protesto eden göstericiler, göçmenler ve hükümet aleyhine sloganlar attı. Irkçı konuşmaların yapılması ardından galeyana gelen göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, Avrupa Komisyonu binasının taşlanması üzerine göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı spreyi kullandı. Polis, 90 göstericinin gözaltına alındığını ve 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

Basın mensuplarının görüntü alması karşısında bazı ırkçı eylemciler basın mensuplarını saldırmaya kalktı. Bir kamera ekibi ve VTM Haber muhabiri Hannelore Simoens, saldırıya uğradı ve görevini yapması engellendi.

GÖÇ VE MÜLTECİ BAKANINDAN DESTEK

Belçika Başbakanı Charles Michel, BM Göç Paktı’n imzalamasının ardında Göç ve Mülteci Bakanlığından istifa eden N-VA partili Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “BM Göç Paktı’na karşı yürüyüş yapan protestocuları canı gönülden tebrik ediyorum. Yabancıları karşı değil yabancı göçmen politikasını tepki gösterilmesi gerekiyor. Protestocu eylemcilere her türlü desteği verdiğimi belirtmek istiyorum. Halkın BM Göç Paktının imzalanmasından dolayı duydukları üzüntü ve endişeyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.

SOL GRUPLAR DA KARŞI EYLEMDE BULUNDU

Aşırı sağcıların BM Göç Paktı protesto eylemine Brüksel Bölge Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort tarafından izin verilmemesine karşılık Vlaams Belang Partisi, Danıştay’a itirazda bulunmuştu. Danıştay ise Vlaams Belang Partisi’nin protesto etme hakkı olduğuna karar vermesiyle resmi izin alınırken sol gruplar ise izinsiz gösteri düzenledi. Sol gruba saldırmak polis barikatını geçmeye çalışan bazı sağcı göstericiler polisle çatıştı.

AŞIRI SAĞCILAR BİRLEŞTİ

Gösterilere, Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisinden birçok milletvekili, Katolik Flaman Öğrenci Derneği (KVHV), Milliyetçi Öğrenci Derneği (NSV) ve "Vlaanderen’i (Flaman) Yeniden Büyük Yap" grubu katıldı. Protestocular eylem boyunca, “sol sıçanlar, paspasları yuvarla” ve “önce kendi insanlarımız” gibi sloganlar attılar. Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Filip Dewinter yaptığı basın açıklamasında, “Flaman halkının Marakeş Sözleşmesine karşı çıktığını burada bir kez daha ay kırdığımızı ispatladık. Umarım hükümet yetkilileri sesimizi duyarlar” diye konuştu.

GÖÇMENLER GÜVENLİ YERLERE NAKLEDİLDİ

Mültecileri Destekleme Sivil Platform’undan Mehdi Kassou protestoların ardından ırkçı saldırıların olacağı endişesiyle toplam 700 göçmenin güvenli bölgelere nakledildiğini açıkladı. Kassou, “Aşırı sağın göçmenlere yönelik saldırı eyleminde bulunacaklarını dair bilgi aldık. Bizde göçmenlere bir saldırı olmaması için ve göçmenlerin can güvenliği için tedbir aldık. Maximilaan Park ve Kuzey İstasyonunda tek bir göçmen kalmadı. Yaklaşık 300 insan, Porte D’Ulysse bekleme merkezinde ağırlandı” diye konuştu.