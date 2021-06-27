Belçika ile Portekiz, EURO 2020'de son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Felix Brych

STAT: Olimpico La Cartuja

YAYIN: TRT 1

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku

PORTEKİZ: Rui Patricio, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Palhinha, Moutinho, Sanches, Silva, Jota, Ronaldo

Belçika ile Portekiz, büyük turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Portekiz, 1989'da aldığı 3-2'lik mağlubiyetten bu yana rakibiyle oynadığı beş karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (3G 2B).

Roberto Martinez yönetiminde çıktığı son 58 karşılaşmanın sadece ikisinde gol atamayan Belçika, sadece 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa (0-1) ve Haziran 2018'de Portekiz'e rakip olduğu son maçta (0-0) fileleri havalandıramadı.

Boy gösterdiği son beş büyük turnuvada da gruptan çıkmayı başaran Belçika, çıktığı son 10 turnuva maçındaki tek yenilgisini 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'dan aldı (9G).

Üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası'nda da grubundan üçüncü sırada çıkan Portekiz, 2008'de Yunanistan'dan (0) bu yana grup aşamasında en az puan toplayan "son şampiyon" oldu (4).

Finlandiya karşısında Belçika yönetimindeki dokuzuncu büyük turnuva galibiyetini alan Roberto Martinez, Kırmızı Şeytanlar'ın başında en yüksek sayıya ulaşan teknik direktör konumunda.