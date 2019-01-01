Sezonun ilk devresini beklediği yerde kapatamayan, devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Pepe ile yollarını karşılıklı anlaşma sonrasında ayıran siyah-beyazlılar stoper bölgesine de ilk transferi yapmak üzere.

Siyah-beyazlılarla ilgili olarak Belçika basınından bir iddia geldi. Siyah-beyazlı ekibin, Porto'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Chancel Mbemba ile anlaştığı öne sürüldü.

Haberde; Beşiktaş'ın Chancel Mbemba'nın transferi için Porto'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilirken, Demokratik Kongolu savunma oyuncusuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Porto'ya sezon başında Newcastle United'dan transfer olan Mbemba, Portekiz ekibinin formasını 4 maçta giydi.

Chancel Mbemba, 2014'te Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Anderlecht'in Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atmıştı.

BİR BAKIŞTA CHANCEL MBEMBA



Tam adı: Chancel Mbemba Mangulu

Doğum tarihi: 8 Ağustos 1994

Doğduğu il: Kinshasa

Yaşı: 24

Boyu: 1,82

Uyruğu: Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Mevki: Stoper

Ayak: Sağ

Güncel kulüp: Porto

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Güncel piyasa değeri: 4,5 milyon Euro

Milli takım: 45 maç 3 gol

Önceki kulüpleri: MK Etancheite, Anderlecht, Newcastle, Porto

Son sezon istatistikleri: 4 maç 1 sarı kart