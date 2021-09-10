Belaruslu genç kadının ölümünde flaş talep!

Antalya'da dansçı arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gün haber alamayan A.D., polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre ekipler, 15 aydır Türkiye'de bulunan kadının kaybolduğu 8 Mart 2020 gecesinden itibaren mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Kadının en son 8 Mart günü saat 22.00 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür, gözaltına alındı. Özgür, olayla ilgisi olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. Mobese görüntüsü gösterilince de tanıdığını itiraf etti.
CANSIZ BEDENİ GÖMÜLÜ BULUNDU
Ahmet Oğuz Özgür ifadesinde, 9 Mart günü saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında Anastasiya Yazerskaya'nın burnundan kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını anlattı. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini önce Lara bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü ve Isparta yolu üzerindeki boş bir araziye gömdüğünü belirten Özgür'ün gösterdiği yerde, Anastasiya Yazerskaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu. Adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz Özgür, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ahmet Oğuz Özgür, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Özgür tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Salonda ise avukatları hazır bulundu.
'DARP, CEBİR İZİNE RASTLANMADI'
İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen rapor ise mahkemeye ulaştı. Raporda herhangi darp, cebir izine rastlanmadığı vurgulandı. Mahkeme başkanı, gelen raporu okudu. Raporda Anastasiya'nın ölümünde herhangi bir boğma, bıçak, darp ile vücut bütünlüğünü bozacak bir ize rastlanmadığı belirtildi. Sanık Ahmet Oğuz Özgür adlı tıp raporunun kendi beyanları doğrultusunda olduğunu, haksız yere 18 aydır hapis yattığını söyledi ve beraati ile tahliyesini istedi. Avukatları da raporda belirtildiği gibi cinayet ve benzeri hiçbir bulguya rastlanamadığını yineleyerek, Ahmet Oğuz Özgür'ün suçsuz olduğunu belirtti.
'OĞLUMUN NİKAHI KIYILDIKTAN SONRA POLİSE KENDİM ANLATTIM´
Ağlayarak savunma yapan Ahmet Oğuz Özgür, "Şerefim üzerine yemin ederim ki, ben kimseyi öldürmedim. 10 gün sonra oğlumun nikahı olacağı için o zaman ambulans ve polis çağırmadım. Engelli bir çocuğum var, bir diğer oğlum üniversite sınavına girecek. Ne olur şerefim üzerine bir kez daha yemin ediyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Oğlumun nikahı kıyıldıktan sonra gelip karakolda kendim polise durumu anlattım. Cesedin yerini söyledim. Karakolda, basına sızdırmayacaklarına dair şeref sözü verdiler. Ancak tutmadılar" diye konuştu.
SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Raporun okunmasının ardından mahkeme başkanı duruşma savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür'ün Anastasiya Yazerskaya'yı öldürmekten 'kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Özgür'ün avukatları savcılık mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep edince duruşma ertelendi.
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