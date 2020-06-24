Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI),doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlandığının açıklandığı 2018'in eylül ayından sonra aktif kariyerini noktalayan Siutsou hakkındaki kararını açıkladı. UCI, Siutsou'nun bisiklet organizasyonlarına katılmasını 4 Eylül 2022'ye kadar yasakladı.

Kariyerinin son yıllarını Sky, Dimension Data ve Bahreyn-Merida takımlarında geçiren 37 yaşındaki eski sporcu, High Road takımı adına mücadele ettiği 2009 İtalya Bisiklet Turu'nun 8. etabını kazanmıştı.h