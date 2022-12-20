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Belarus'ta Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun görüntüleri gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Minsk’te bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında işbirliği mesajı verilirken, Rus Savunma Bakanı Şoygu gündem oldu.

Giriş: 20.12.2022 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Belarus'ta Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun görüntüleri gündem oldu
Şoygu'nun görüntüleri gündem oldu
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HABERTURK.COM

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ülkenin başkenti Minsk’te bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Lukaşenko ile başta ekonomi olmak üzere iki ülke arasında yürütülen işbirliğinin genel bir değerlendirmesini yapmak istediklerini söyledi.

Görüşmede bulunanlar arasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da vardı.

Şoygu'nun Belarus Başkanlık Sarayı'nın koridorunda yürürken sağ elini cebine saklayıp, hafif aksayarak yürüdüğü görüntüler dikkat çekti.

Bir gün önce Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren ve birlikleri denetleyen Şoygu'nun 24 saat içerisinde nasıl bu hale geldiği ise basında merak konusu oldu.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

* Haberin görselleri Twitter'daki video görüntüsünden ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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