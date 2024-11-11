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        Haberler Dünya Belarus BRICS'e katıldı | Dış Haberler

        Belarus BRICS'e katıldı

        Belarus Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un BRICS'e ortak ülke olarak katıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 19:18
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        Belarus BRICS'e katıldı
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        Belarus Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak Belarus'un BRICS'e ortak ülke olarak katıldığını duyurdu. Kazan’da düzenlenen "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuşma yapan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, BRICS’in potansiyel olarak "kolektif Batı’nın dominant tarihinin sonunu yaklaştırabileceğini" belirtmişti.

        "ORTAK ÜLKE STATÜSÜ"

        Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Eylül ayında Sputnik'e konuşarak, "(Başvurunun) çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz. Şu anda tam teşekküllü BRICS üyeleri söz konusu olup, bir sonraki genişleme dalgası sözüm ona ortak ülke statüsünü etkileyecek" açıklaması yapmıştı.

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