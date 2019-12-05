Bel fıtığı toplum içerisinde çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Genellikle 35-50 yaşları arasında görülmektedir. Uzun boylu kişilerde omurga yapısı nedeniyle risk grubuna girmektedir. Ağır işlerde çalışan kişilerde, sürekli oturarak iş yapan, masa başı çalışanları ve sürekli ayakta çalışan kişilerde sıklıkla bu rahatsızlığa rastlanmaktadır.

Bel fıtığı; omurgalar arasında bulunan disk olarak adlandırılan elastiki dokuların omurgaların baskısı ile öne doğru kayarak bacağa giden sinirleri sıkıştırması ile meydana gelmektedir.

Bazı zamanlarda; aniden yapılan ters bir hareket, ağır bir şey kaldırmak ve belimizi üşütmek bile bel fıtığına sebep olabilmektedir. Fakat bel fıtığının oluşmasındaki en önemli etken, uzun süreli yaşanılan stres sonrası kaslardaki aşırı gerilmedir.

BEL FITIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk olarak; tek ya da iki bacağa vuran ağrılar ile başlamaktadır. Sonrasında ise; bacaklarda uyuşmalar, hareketlerde yaşanılan kısıtlanmalar, oturma ve ayağa kalkarken oluşan zorlanmalar olarak devam etmektedir.

Bel fıtığının ilerlemesi sonucunda yaşanan durumlar tedavi edilmediği takdirde kişilerin yaşantılarında büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. İlerleyen safhalarda; iktidarsızlık, kısa sürede yorulma, idrar tutamama, dengesizlik ve yürüyememeye kadar gidebilmektedir.

Önemli bir rahatsızlık olan bel fıtığı önemsenmeli ve bacaklarımızda ağrılar meydana geldiğinde kontrol ettirilmelidir. Günümüzde gelişen tıp sayesinde manyetik rezonans ve tomografi ile bel fıtığı olup olmadığı belirlenmekte ve derecesi tespit edilerek tedaviye başlanmaktadır.

BEL FITIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fıtığın tedavisinde kişi ağır kaldırmamalı, 20 dakikadan fazla sabit bir şekilde oturmamalı ve yüksekte bulunan şeylere erişmeye çalışmamalıdır. Başlangıç tedavisinde kişiye kas gevşetici ilaçlar verilerek, belini zorlayacak hareketlerden kaçınması ve istirahat etmesi önerilmektedir.

Eğer hastalık ilerlemiş durumda ise; ilaç ve istirahat etmeye karşın ağrılar devam etmekte ise; fizik tedavi uygulamasına geçilmektedir. Uzman kişiler tarafından uygulanan fizik tedavi sırasında ağrılar ilk günler çoğalmaktadır. Ama fizik tedavi uygulamasına mutlaka 15-20 seans devam edilmesi gerekmektedir.

Uygulanan fizik tedavi sonucunda aynı şekilde ağrılar devam ediyorsa; cerrahi müdahale yapılması gerekmektedir.