15 Temmuz'da Adalet Bakanı olarak görev yapan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"FETÖ'ye vurulmuş en büyük darbe 12 Ekim 2014'teki HSK seçimidir. HSK'nın yapısı değiştikten sonra mücadele daha etkin bir şekilde yapılmaya başlandı. Pek çok soruşturma da o dönemde yapıldı. Biz yargıda büyük bir FETÖ ile mücadele sürecini başlatmış olduk. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerini kaldırdık. Hatırlarsanız mahkeme, dosyaları vermem diyordu. Yargıtay'daki üye dengesini bunları değiştirdik. 15 Temmuz'da da yargı tarihi bir duruş ortaya koydu. Pek çok yargı mensubumuza emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

"İLK OLARAK SAYIN BAŞBAKANLA KONUŞTUM"

O gün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin mezuniyet gecesi vardı oradan eve geçtim. O sırada telefonlarım çaldı. Müsteşarım İstanbul'da köprü tutulmuş uçaklar uçuyor dedi. Sayın başbakanımızla temas kurma imkanım oldu ve asker içerisinde bir cunta darbe teşebbüsüne kalkıştı dedi. O anda biz kimin yaptığından ziyade biz buna karşı ne yapacağız bunun üzerinde durduk.

"MİLLETİMİZİ MÜCADELEYE DAVET ETTİM"

Sayın başbakanımız bir açıklama yaptı. Ben bu arada basın danışmanıma televizyonlara bağlanalım diye talimat verdim. Milletimizi mücadeleye davet ettim. Ardından Külliye'ye gitmeye çalıştım oğlumla birlikte yanımızda korumalar da yoktu. Külliye'ye gidemeyince Meclis'e gittik ve arka kapıdan giriş yaptık. Diğer kapılar darbeciler tarafından tutulmuştu. Meclis'e gidince ben hükümetin olduğu yere oturdum. Meclis Başkanı'ndan söz istedim.