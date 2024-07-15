Bekir Bozdağ'dan Habertürk'e açıklamalar: Konuşmamı kesseydim 'Meclis sustu' derlerdi
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Darbecilerin Meclis'i bombalarken kürsüde yaptığı konuşmayı ve o sırada yaşadıklarını anlatan Bozdağ, "Konuşmam sırasında çok büyük bir patlama oldu. Patlama olunca ben konuşmama hiçbir şey olmamış gibi devam ettim. Konuşmamı kesersem korktu denir Meclis sustu denir diye düşündüm. Bazı milletvekillerimiz Genel Kurul'u kapatalım sığınağa gidelim demişti. Ben bu sırada Meclis Başkanı'na 'Sayın başkanım Meclis'i kapatmayın yoksa korktular derler' dedim. Meclis çalışmaya devam etti. Ben tekrar konuşmama devam ettim. Bu kez daha büyük bir patlama oldu. O gün Meclis'te ölümü göze alan insanlar vardı. O yüzden darbecilere karşı başarılı olduk" dedi
15 Temmuz'da Adalet Bakanı olarak görev yapan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"FETÖ'ye vurulmuş en büyük darbe 12 Ekim 2014'teki HSK seçimidir. HSK'nın yapısı değiştikten sonra mücadele daha etkin bir şekilde yapılmaya başlandı. Pek çok soruşturma da o dönemde yapıldı. Biz yargıda büyük bir FETÖ ile mücadele sürecini başlatmış olduk. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerini kaldırdık. Hatırlarsanız mahkeme, dosyaları vermem diyordu. Yargıtay'daki üye dengesini bunları değiştirdik. 15 Temmuz'da da yargı tarihi bir duruş ortaya koydu. Pek çok yargı mensubumuza emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
"İLK OLARAK SAYIN BAŞBAKANLA KONUŞTUM"
O gün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin mezuniyet gecesi vardı oradan eve geçtim. O sırada telefonlarım çaldı. Müsteşarım İstanbul'da köprü tutulmuş uçaklar uçuyor dedi. Sayın başbakanımızla temas kurma imkanım oldu ve asker içerisinde bir cunta darbe teşebbüsüne kalkıştı dedi. O anda biz kimin yaptığından ziyade biz buna karşı ne yapacağız bunun üzerinde durduk.
"MİLLETİMİZİ MÜCADELEYE DAVET ETTİM"
Sayın başbakanımız bir açıklama yaptı. Ben bu arada basın danışmanıma televizyonlara bağlanalım diye talimat verdim. Milletimizi mücadeleye davet ettim. Ardından Külliye'ye gitmeye çalıştım oğlumla birlikte yanımızda korumalar da yoktu. Külliye'ye gidemeyince Meclis'e gittik ve arka kapıdan giriş yaptık. Diğer kapılar darbeciler tarafından tutulmuştu. Meclis'e gidince ben hükümetin olduğu yere oturdum. Meclis Başkanı'ndan söz istedim.
O GECEYİ ANLATTI
Konuşmam sırasında çok büyük bir patlama oldu. O sırada konuşma yaparken o duyguyu tam olarak yansıtma imkanım yok. Patlama olunca ben konuşmama hiçbir şey olmamış gibi devam ettim. Konuşmamı kesersem korktu denir Meclis sustu denir diye düşündüm. Bazı milletvekillerimiz Genel Kurul'u kapatalım sığınağa gidelim demişti. Ben bu sırada Meclis Başkanı'na 'Sayın başkanım Meclis'i kapatmayım yoksa korktular derler' dedim. Meclis çalışmaya devam etti. Ben tekrar konuşmama devam ettim. Bu kez daha büyük bir patlama oldu. O gün Meclis'te ölümü göze alan insanlar vardı. O yüzden darbecilere karşı başarılı olduk. Bu nedenle 19 Mayıs ve 15 Temmuz ruhunu dipdiri tutmamız gerek."