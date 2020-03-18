"YENİ DOĞAN ÇOCUKLARIMIZ DÜNYAMIZ İÇİN BİR UMUT"

Arkadaşlar dün 14:55'te oğlumuz Asil, dünyaya merhaba dedi. Allah'a şükür hem Asil'in hem de dün çok zor bir şey başaran, bütün doğum anını her hücresinde hissederek bizi sonsuz mutlu eden güzel eşim çok iyi ve sağlıklılar.

Yaşadığımız şu kaaramsar günlerde hem bizim için, hem ülkemiz, hem de dünyamız için bir umut yeni doğan çocuklarımız. İnşallah Asil de varlığı ile bizi onurlandırır her zaman.