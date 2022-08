Her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Parkuru Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

Ör: İstanbul’da 750 bekçi alımı yapılacak yazılı sınavda ilk 7500 e giren adaylar sınava devam edip bekçi fiziki yeterlilik parkuruna katılım sağlayabilecekler. Daha önceki alımlarda taban puan olan 50 puanı geçen adayların tamamı bir sonraki aşamalar olan parkur ve mülakat aşamasına katılabiliyordu.

Şu an ki sistemde yazılı sınav sonucunda oluşan puan en yüksekten başlanarak sıralanıp her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacak.