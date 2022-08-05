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Bekçilik spor mülakatı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 Bekçilik spor mülakatı tarihleri

Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bekçilik fiziki yeterlilik mülakatına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından uygulanan bekçilik yazılı sınavının geride kalmasıyla sınava giren vatandaşlar tarafından “Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman 2022? Bekçilik spor mülakatı ne zaman, hangi gün?” soruları merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

05.08.2022 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Yazılı sınavda barajı geçen adaylar, daha sonra fiziki yeterlilik ve sözlü sınava girecek. Barajı geçen adaylar tarafından şimdiden bekçilik fiziki yeterlilik mülakatı merak konusu oldu. Peki, bekçilik fiziki yeterlilik mülakatı ne zaman, nerede yapılıyor, 10 katı kural nedir? İşte bekçilik fiziki yeterlilik sınavıyla ilgili merak edilenler...

  • 5 AĞUSTOS 2022 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği yazzılı sınav sonuçları açıklandı.

    MEB BEKÇİLİK SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

    POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

  • a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

  • c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altından alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

     Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususların Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmin internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçların ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

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