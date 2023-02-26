Bekçi Nasıl Olunur? 2023 Bekçi Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?

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Özellikle geceleri sokak ve mahallerin güvenli olmasını sağlayan, yangından hırsızlığa kadar yaşanacak herhangi bir hadisede görevli olduğu bölgeyi koruyan bekçilik için yaş şartı var mı? Erkek ve kadın için bekçi olma şartları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Bekçi Nasıl Olunur?

Bekçi alımları, İçişleri Bakanlığı tarafından bekçi alım duyurusunun yapılmasının ardından gerçekleşmektedir. İlgili bekçi alım ilanının resmi gazetede yayınlanmasının ardından adaylar, gerek e-Devlet gerekse de duyurunun yapıldığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesi üzerinden başvurularını yapabilmektedirler.

Bekçilik ilanına başvuran adaylar, başvurularının ardından üç aşamalı bir sınav sürecinin içine girmektedirler. Bekçi adayları ilk girdikleri yazılı sınavdan başarı olmaları halinde, ikinci aşamada gerçekleşen fiziki yeterlilik testlerine tabi tutulmaktadır. Kişisel becerilerin ön plana çıktığı bu sınavdan da başarılı bir şekilde ayrılan bekçi adaylarını son bekleyen aşama ise sözlü sınavdır.

Girilen bu üç sınavdan da başarılı olan adayların aldıkları toplam puanlar hesaplanmakta ve bu üç sınavın toplamında aldığı notlar yüksek olan adaylar, bekçi olarak görevlerine başlamaktadırlar.

Bekçi Olma Şartları

İlana çıkan bekçilik ilanlarına başvuracak olan adayların, başvurularını gerçekleştirmeden önce belirli kriterlere uygun olmaları gerekmektedir. 2023 bekçi olma şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise veya dengi bir okul mezunu olmak.

Bekçilik başvurusunun yapıldığı tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak.

Askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecil ettirmiş olmak.

Başvuru yapılan il sınırları içinde 1 yıl veya daha fazla süreden beri ikamet ediyor olmak.

Herhangi bir siyasi partiye ya da bir siyasi partinin yan kuruluşuna üye olmamak.

Sağlık sebebi dışında herhangi bir sebebe bağlı olarak polislik mesleğinden çıkarılmamış olmak.

Silah taşıma ve silahlı görev yapmaya hukuken bir engele sahip olmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan mahkûm olmamak.

Güvenlik ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu çıkması.

Yukarıda sıralamış olduğumuz şartlara uyan ve girdiği yazılı, sözlü ve fiziksel sınavlardan başarılı olarak bekçi olmaya hak kazanan adaylar, Polis Akademisi tarafından verilen bir eğitime alınmaktadır. Bu eğitim esnasında hem teorik hem de pratik dersler alan bekçi adayları, üç aylık bir eğitime tabi tutulduktan sonra kendilerine bildirilen görev yerlerinde görevlerine başlamaktadırlar.

Erkek ve Kadın İçin Bekçi Olma Şartları

Bekçi nasıl olunur ve bekçi olma şartları başlığı altında açıklamış olduğumuz şartlar ve süreç hem kadın adaylar hem de erkek adaylar için gereklidir. Kadın bekçi alımı için bir ilan yayınlandığında, belirlenen şartlara uygun olan kadın adaylar da bekçilik için başvuru yapabilmektedir. Şu an Türkiye’de 69 kadın bekçi görev yapmaktadır.

Bekçilik İçin Yaş Sınırı Var Mı?

Bekçi olmak için başvuracak adayların 18 yaşını doldurmaları ve 31 yaşından gün almamaları gerekmektedir.

Bekçi Olmak İçin Boy/Kilo Sınırı Var Mı?

Bekçi olabilmek için belirlenen şartlara göre adayların en az 1.67 cm boyunda olmaları ve vücut kitle indekslerinin ise 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir. Bu şartlar da dâhil olmak üzere diğer koşullara da uyan adaylar, bekçilik için başvuruda bulunabilmektedirler.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner