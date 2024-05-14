Bekçi alımı ne zaman? 2024 EGM Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Bekçi alımı son gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Bekçi alımı başvuru tarihleri araştırılırken şu an için yeni ilan yayınlanmadı. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımın yapıldığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen alımların PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. İşte bekçi alımı ile ilgili detaylar…
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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili yeni duyurular takip ediliyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlendirilen bekçilerin başvuru tarihi araştırılıyor. Adayların yakından takip ettiği bekçi alımı yayınlanacak olan kılavuz sonrası belli olacak. Peki Bekçi alımı ne zaman, bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği duyurusu geldi mi?
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BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımı ile ilgili henüz güncel ilan yayınlanmadı. Konuyla alakalı güncel gelişmeler haberimizde yer alacaktır.
Geçtiğimiz yıl 26 ilimizde bekçiler mesleğe adım atmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvuruların duyurulması bekleniyor.
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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:
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