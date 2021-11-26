Bein'den sözlü savunma alınacak

HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu tarafından Bein (Digiturk) ismiyle faaliyet gösteren Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ve 48 bayisi hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu soruşturma kapsamında Bein Türkiye'nin hakim konumunu kullanarak rekabet kurallarını ihlal edip etmediği araştırılıyor.

Rekabet Kurumu sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 4 Ocak 2022 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 28 Aralık 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."