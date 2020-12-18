Begüm Öner'in hayatı ve dizileri merak ediliyor. Seksenler dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle ünlenen Begüm Öner kimdir? Begüm Öner kaç yaşında? Begüm Öner eşi kim?
BEGÜM ÖNER KİMDİR?
Begüm Öner 7 Mart 1989 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.
BEGÜM ÖNER HAYATI
Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya’ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü. İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.
BEGÜM ÖNER EŞİ KİM?
2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.
BEGÜM ÖNER'İN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Dayı (2004) - Özge
Bez Bebek (2007) - Petek
Melekler Korusun (2008) - Eda
Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı
Seksenler (2012-2017) - Elvan
Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah
Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve
Öğrenci İşleri (2015) - Biricik
Bir Baba Hindu (2016) - Alara
Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru
Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem
Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem
Seksenler (2019-) - Elvan
Ev Yapımı (2020) - Kendisi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!