Begikad'dan Beşiktaş'a anlamlı katkı!

BEGİKAD'dan Beşiktaş'a anlamlı katkı!
Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Spor Kulübü Derneği'nden (Begikad) siyah-beyazlı kulübe katkılar devam ediyor
Beşiktaş'ın önde gelen derneklerinden Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Spor Kulübü Derneği'nden kulübe katkılar devam ediyor.
Begikad, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynadığı Alanyaspor mücadelesinde konaklama masraflarını üstlenerek jest yaptı.
Bunun yanı sıra Tüpraş Stadyumu'nda 4 tane locası bulunan Begikad'a başkan Hasan Arat, maddi ve manevi katkılarından dolayı plaket verdi.