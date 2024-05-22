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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Begikad'dan Beşiktaş'a anlamlı katkı! - Beşiktaş Haberleri

        BEGİKAD'dan Beşiktaş'a anlamlı katkı!

        Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Spor Kulübü Derneği'nden (Begikad) siyah-beyazlı kulübe katkılar devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:57
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        Begikad'dan Beşiktaş'a anlamlı katkı!
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        Beşiktaş'ın önde gelen derneklerinden Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Spor Kulübü Derneği'nden kulübe katkılar devam ediyor.

        Begikad, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynadığı Alanyaspor mücadelesinde konaklama masraflarını üstlenerek jest yaptı.

        Bunun yanı sıra Tüpraş Stadyumu'nda 4 tane locası bulunan Begikad'a başkan Hasan Arat, maddi ve manevi katkılarından dolayı plaket verdi.

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