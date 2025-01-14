Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, askerlik yerleri belli oluyor. Bu kapsamda bedelli askerlik başvurusunda bulunan yükümlüler MSB son dakika duyurularını yakın takibe almış durumda. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
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Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih araştırılıyor. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. Ücretlerini yatıran adaylar e- Devlet sistemi üzerinden sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler. Peki Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecekler.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.
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BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ
2024 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
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08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025