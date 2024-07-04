BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET 2024

Bedelli askerlik için başvuru şartlarını taşıyanlar 28 gün boyunca yapacakları askerlik için, ilgili banka bankalara yeni açıklanan meblağı T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Bedelli askerlik için 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi ücreti enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur aylık katsayısında yapılan değişikliğe bağlı olarak belirlendi.

Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 35 bin 261 TL zamlanarak 217 bin 870 TL oldu.

Bu oranla 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi 182.609 TL olan ücret 217.870 TL’ye yükseldi.

Refah payı eklemesi olması halinde ilgili tutarlar refah payı kadar yükselecektir.