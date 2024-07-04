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        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik ücreti son durum: 2024 Temmuz zammı sonrası yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

        Bedelli askerlik ücreti son durum: 2024 Temmuz zammı sonrası yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

        Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi için bedelli askerlik ücreti güncellendi. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verisi sonrası birçok kalemde fiyatlar değişti. Bunlardan birisi de bedelli askerlik oldu. Bilindiği üzere 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi 182.609 TL bedelli askerlik ücreti vardı. Peki 2024 Temmuz zammı sonrası yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte bedelli askerlik fiyat bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:59
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        • 1

          Bedelli askerlik ücreti milyonların araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammı sonrası güncel bedelli askerlik fiyatları değişti. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Güncel bedelli askerlik fiyatları belli oldu. İşte merak edilen detaylar

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET 2024

          Bedelli askerlik için başvuru şartlarını taşıyanlar 28 gün boyunca yapacakları askerlik için, ilgili banka bankalara yeni açıklanan meblağı T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

          Bedelli askerlik için 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi ücreti enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur aylık katsayısında yapılan değişikliğe bağlı olarak belirlendi.

          Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 35 bin 261 TL zamlanarak 217 bin 870 TL oldu.

          Bu oranla 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi 182.609 TL olan ücret 217.870 TL’ye yükseldi.

          Refah payı eklemesi olması halinde ilgili tutarlar refah payı kadar yükselecektir.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

          Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

          7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;

          • Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
          • Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (bu tarih dâhil) istekli olanlar askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.
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