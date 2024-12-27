Ocak ayına kısa süre kala bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı araştırılıyor. 2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31'lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükseldi. Peki Ocak 2025 zammı ile bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?