Bedelli askerlik sistemi son dakika gelişmeleri, bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan yeni askerlik yasası teklifin TBMM'deki nihai oylaması önümüzdeki Salı günü yapılmasına karar verildi.

ASKERLİK 6 AYA DÜŞECEK!

Yeni Askerlik Yasası teklifin TBMM'deki nihai oylaması önümüzdeki Salı (25 Haziran) günü yapılacak. Oylamanın ardından yürürlüğe girecek yasa ile birlikte askerlik 6 aya düşecek.

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak. TSK'nın 420 bin askere alınabilecek kapasitesi bulunuyor. Bedelliler o yıl için kura çekilerek belirlenecek. Belirleme yapıldıktan sonra şartlara ve isteğe bakılarak erbaş ve erler, yedek astsubay, yedek subay olarak ayrılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak.