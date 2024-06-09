Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu

TAMAMI KAÇAK, YASA DIŞI"

İlçeye bağlı Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, yapıların kaçak olduğunu ve hem görüntü kirliliği hem de asayiş yönünden sorun oluşturduğunu söyledi. Vatandaşların gelişigüzel kafalarına göre konteyner yerleştirmesinin yasal olmadığını söyleyen Muhtar Çiftçioğlu, "Tamamı kaçak, yasa dışı. Normalde burada iskele vardı. Geçimini balıkçılıkla karşılayan balıkçı esnafımızın kullanması için. Ancak bu vatandaşlar iskele kuracak yer bırakmadı neredeyse. Her yere konteyner kurup tatil yapıyorlar" diye konuştu.