BEDAŞ'ın 20.04.2024 tarihli duyuruları şu şekilde:

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1985. sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BALABANDERE, BATI, DUT, FİDE, FİKRİ, HİLAL, KARAGÜL, KARTOPU ÇIKMAZI, KEKLİK, KERVAN, KISMET AĞACI, MUHTAR ŞABAN ÇIKMAZI, NEHİR, NİSAN, SAHİL ÇAMI, SEDİR, SUSAM, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR, İĞDE sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY İĞDE, HAZİRAN sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2352., 2355., 2356., 2358., 2360., 2361., 2362., 2364., 2366., 2370., MASLAK sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 12:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KAYACIK sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINHOROZ, BUYRUK, CAMBAZTEPE, DEVECİOĞLU, EFSUN, EZBER, EŞİT, FINDIKLI, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HANEDAN, KIVANÇ, KIZILCIK, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, ZÜHRE, ŞİMAL sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, AYVACIK, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, NURHAK, TAŞKIŞLA, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor